Menino de 9 anos picado por abelhas da cabeça aos pés morre em Goiás

Criança atacada por abelhas enquanto brincava com cachorro da família tem morte confirmada após dias de tratamento intensivo

Redação Jornal de Brasília

25/11/2025 19h05

O menino de 9 anos que foi atacado por um enxame de abelhas e picado da cabeça aos pés morreu nesta segunda-feira. Ele estava internado desde 13 de novembro, em Catalão (GO), na região sudoeste do estado.

Morte de João Pedro foi confirmada pela mãe dele, Rebeca Amorim. “Guardaremos para sempre a imagem do seu sorriso. Sua ausência é profundamente sentida e seu amor perdura em nossos corações”, diz mensagem compartilhada pela mãe nos stories do Instagram.

Corpo de João Pedro foi sepultado nesta terça-feira. Ele foi enterrado no Cemitério Paz Universal, em Catalão.

João Pedro estava internado desde o dia 13 de novembro, quando foi atacado por enxame de abelhas. Na ocasião, ele estava sob os cuidados da avó, enquanto a mãe trabalhava. A criança brincava com o cachorro da família, quando o animal correu em direção a uma área de vegetação. As informações foram repassadas pela família ao programa Balanço Geral, da RecordTV em Goiás.

Menino correu atrás do animal e entrou na mata. Ele demorou a voltar para casa e sua mãe foi chamada. Rebeca explicou que encontrou o filho no meio da vegetação, com as abelhas em cima dele.

Rebeca conseguiu retirá-lo de perto das abelhas e acionou o Corpo de Bombeiros. Os agentes fizeram os primeiros socorros e encaminharam João Pedro à Santa Casa de Misericórdia de Catalão. Na unidade, os profissionais de saúde retiraram os ferrões das abelhas e foram contabilizadas mais de mil picadas, ainda segundo a família.

Posteriormente, João Pedro foi transferido para o Uberlândia Medical Center, hospital privado em Minas Gerais. Ele ficou internado na unidade de saúde até ontem, quando o óbito foi confirmado. A causa da morte foi insuficiência renal aguda e falência múltipla de órgãos.

