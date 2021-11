Mega da Virada 2022: aposte sem sair de casa e ganhe bônus de 20%

Mega Loterias tem promoção válida para todo o mês de novembro; aposte já

Até o próximo dia 31 de dezembro, todos que já sonharam em mudar completamente de vida (da noite para o dia) têm a oportunidade de jogar na Mega da Virada, o jogo lotérico mais famoso do Brasil e que reserva, para este ano, um super prêmio estimado em R$ 350 MILHÕES para uma aposta vencedora (que acerte a sequência de seis dezenas).

Prêmios astronômicos são bastante comuns quando o assunto é Mega da Virada, no entanto, o valor que será sorteado no próximo concurso especial da Mega-Sena jamais foi alcançado pelas demais loterias nacionais. A procura tem aumentado cada vez mais e as apostas para o maior sorteio de todos os tempos já estão disponíveis no Mega Loterias.

No Mega Loterias, site especializado em apostas nas loterias pela internet, o apostador encontra os melhores bolões para apostar e aumentar suas chances de vencer na principal loteria do país, mas também pode fazer apostas individuais, tal como nas casas lotéricas tradicionais.

A aposta simples da Mega da Virada, com 6 dezenas, custa R$ 6,00 e garante ao jogador 1 chance em pouco mais de 50 milhões. Mas se o jogador quiser aumentar consideravelmente as suas chances de ganho, ele pode marcar mais dezenas ou adquirir um bolão. As dezenas extras custam a partir de R$ 43 (valor pago por 7 números) e os bolões têm valor mínimo de R$ 10.

Como aumentar minhas chances na Mega da Virada

Apostando através dos bolões do Mega Loterias, o apostador garante MATEMATICAMENTE mais chances de premiação. Esses jogos são criados por especialistas, que se baseiam em estatísticas, probabilidades e estratégias como desdobramento e fechamento para aumentar as possibilidades de ganhar.

Os bolões são jogos em grupo, em que os participantes dividem os custos da aposta com outros apostadores para, assim, fazer jogos mais robustos e aumentar as chances de vitória. No Mega Loterias, há uma lista de bolões para todos os bolsos e através deles dá para concorrer com até 48.098x mais chances!

Participe da Mega Friday da Virada

Já foi dada a largada para a Mega Friday da Virada, a promoção exclusiva do Mega Loterias (para todo o mês de novembro) que garante 20% de bônus para os apostadores que realizarem compras acima de R$ 100 para o próximo concurso especial da Mega da Virada.

Os bônus são ativados assim que o pagamento da aposta for confirmado e o melhor: o valor não expira da conta do usuário e pode ser utilizado pelo apostador na loteria de sua preferência. Confira o regulamento completo no site e participe!

Sobre o Mega Loterias

O Mega Loterias é um site de apostas lotéricas criado para oferecer a melhor experiência em loterias aos apostadores de todo o Brasil. Nossa plataforma dispõe de uma interface segura, com uma linguagem clara e prática, pensado para otimizar e facilitar o sistema de registro de apostas.

Aposte em todas as loterias oficiais da Caixa Econômica Federal de forma simples, rápida e com total segurança! Um dos grandes diferenciais do Mega Loterias está na praticidade oferecida aos jogadores, que podem contar com ferramentas inteligentes que auxiliam na combinação de jogos para turbinar suas apostas.

Fonte: Mega Loterias