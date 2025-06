Médico é sequestrado após cair em golpe de app em Osasco

PAULO EDUARDO DIAS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Um médico foi sequestrado após marcar um encontro por aplicativo e cair em um golpe em Osasco, na Grande São Paulo. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (11), mas ele só foi libertado nesta quinta (12), após ser encontrado pela polícia.

O homem foi salvo por acaso, após seguranças de um shopping na região suspeitarem da atitude de um grupo que realizou compras que somaram mais de R$ 20 mil.

Os vigilantes então acionaram a Polícia Militar. Por volta das 11h desta quinta, os agentes viram um grupo com diversas sacolas do lado de fora do shopping.

Ao notarem os policiais, os homens se separaram e deixaram os objetos no chão. Os agentes então abordaram o grupo e encontraram dinheiro, cartões e o celular do médico.

De acordo com a PM, os suspeitos então teriam confessado que as compras tinham sido feitas com valores obtidos com um sequestro e que o homem seguia em poder de um cúmplice.

Eles teriam afirmado ainda que o médico era mantido em cativeiro em uma favela conhecida como Flamenguinho, no bairro Piratininga.

Os policiais disseram que foram até o local e encontraram a vítima amarrada e de capuz. O encontro aconteceu perto das 15h. O suspeito responsável pelo cativeiro conseguiu fugir.

O médico disse que seis homens participaram do crime.

Três dos cinco detidos são adolescentes. Todos foram encaminhados para o 4º Distrito Policial de Osasco. Uma réplica de arma de fogo foi apreendida.