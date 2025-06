Médico é preso no RS sob suspeita de compartilhar material de abuso sexual infantil

RAQUEL LOPES

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

Um médico residente em pediatria foi preso em flagrante pela Polícia Federal nesta quinta-feira (12) sob suspeita de armazenar e compartilhar imagens relacionadas a abuso sexual de crianças e adolescentes em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.

Bruno Gossler Schmidt era residente em pediatria no Hospital de Clínicas de Passo Fundo, por meio de convênio com a Universidade Federal da Fronteira Sul. Ele foi militar do Exército até janeiro deste ano, quando se desligou para cursar a residência médica.

“Vamos impetrar um habeas corpus com o objetivo de que ele possa responder em liberdade tanto ao flagrante quanto ao processo que tramita na Comarca de Uruguaiana. São dois processos autônomos”, afirmou Gilvan Luiz Hansen Júnior, advogado do médico.

O advogado afirmou ainda que não poderia comentar o caso, pois ainda não teve acesso aos autos, que tramitam sob segredo de Justiça. Ele afirmou que durante a busca e apreensão foram levados celular, computador e notebook.

Após passar por audiência de custódia, a prisão de Schmidt foi convertida em preventiva.

Segundo a Polícia Federal, Schmidt foi preso durante a Operação Moloch, deflagrada para reprimir crimes relacionados à divulgação e armazenamento de material contendo abuso sexual infantojuvenil.

A investigação teve início a partir de informações repassadas pela polícia de Ontário, no Canadá. Foi identificado que os endereços de IP associados à disseminação do conteúdo criminoso estariam vinculados à cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul.

Durante o curso das investigações, o médico mudou-se para a cidade de Passo Fundo, onde, nesta quinta, foi cumprido mandado de busca e apreensão.