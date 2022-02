Médico diretor da Fundação Leandro Bezerra é afastado após cometer assédio

O médico atuava na fundação mesmo após ter sido preso, em 2019, por tentativa de homicídio

O médico Alcides Muniz Gomes de Matos Filho, diretor e interventor da Fundação Leandro Bezerra foi afastado do cargo nesta segunda-feira (21), após ser acusado de assédio sexual por advogada. O médico empresário já havia sido indiciado, em 2019, por agressão contra um bebê.

Segundo o documento do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), o médico e empresário foi afastado a pedido da promotora de Justiça Alessandra Magda Monteiro, pela suspeita de assédio sexual e moral.

Alcides atuava na fundação mesmo após ter sido preso, em 2019, por ter atirado uma pedra em um bebê de um ano. O crime ocorreu em Crato, município do interior do Ceará e foi motivado por uma briga entre o médico e o pai da criança.

Depois do ocorrido, o bebê foi internado em estado grave, com traumatismo craniano na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Maternidade São Vicente, em Barbalha.

