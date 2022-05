Marinha faz maior exercício em Minas Gerais, com 700 homens

Com 700 militares, a Força faz treinamento no lago de Furnas com equipes de fuzileiros navais e efetivo que atua em helicópteros

Fábio Zanini

São Paulo, SP A Marinha realiza até esta quarta-feira (18) o maior exercício de operações ribeirinhas já ocorrido em Minas Gerais. Com 700 militares, a Força faz treinamento no lago de Furnas com equipes de fuzileiros navais e efetivo que atua em helicópteros. O objetivo do exercício é adestrar a tropa, treinar tempo de resposta para situações reais de emergência e avaliar a prontidão do equipamento. O local foi escolhido, entre outras razões, por ser perto do cânion que desabou em janeiro, matando dez pessoas, na cidade de Capitólio (MG). A Marinha realiza exercícios periódicos para treinamento neste tipo de operação, em geral na região Amazônica, onde se concentra a maior parte dos rios do país. O lago de Furnas apresenta uma boa condição por ser conhecido como "Mar de Minas", com grande área para as operações.