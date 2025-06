Marcha para Jesus reúne milhões em São Paulo com shows, orações e autoridades públicas

A capital paulista recebe nesta quinta-feira (19), feriado de Corpus Christi, a 33ª edição da Marcha para Jesus. O tradicional evento religioso, organizado pela Igreja Renascer em Cristo, reúne fiéis de todo o país em uma celebração marcada por cortejo, louvores e apresentações musicais no centro da cidade.

Com o tema “Jesus, Deus Forte” — em alusão aos 33 anos de idade que, segundo a tradição cristã, teria Jesus Cristo ao morrer — a Marcha deste ano deve atrair cerca de 2 milhões de pessoas e mais de 20 mil caravanas, conforme estimativa dos organizadores.

A concentração começou às 7h na Avenida Tiradentes, em frente à Estação da Luz, com a oração de abertura marcada para as 10h. O trajeto, de aproximadamente 3,5 km, segue até a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, na região do Campo de Marte, Zona Norte de São Paulo, onde ocorre a programação de shows e ministrações até as 20h.

Shows e participação infantil



A programação musical conta com mais de 20 atrações do cenário gospel, incluindo nomes consagrados como Aline Barros, Fernanda Brum, Thalles Roberto, Morada e Bruna Karla. Haverá também a tradicional Marcha Kids, com saída antecipada de um trio elétrico às 9h30, com participação de crianças e pessoas com deficiência.

Presença de autoridades e uso de verba pública



Como em anos anteriores, a Marcha conta com a presença de líderes políticos. Entre as autoridades confirmadas estão o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o prefeito Ricardo Nunes (MDB).

A edição de 2025 conta com mais de R$ 2 milhões em recursos públicos, provenientes de emendas parlamentares da Câmara Municipal de São Paulo. Entre os vereadores que destinaram verbas estão:

João Jorge (MDB): R$ 490 mil

Sonaira Fernandes (PL): R$ 525 mil

Pastora Sandra Alves (União Brasil): R$ 520 mil

Gilberto Nascimento (PL): R$ 490 mil

Estrutura e trajeto



A estrutura para o evento foi montada nas imediações da Praça da Luz, com trios elétricos posicionados ao longo da Avenida Tiradentes e Avenida Santos Dumont. O palco principal, onde ocorrem os shows, foi instalado na Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira.

Programação de destaques musicais



A partir das 11h, a maratona de apresentações tem início com a abertura oficial e segue ao longo do dia. Veja alguns destaques da programação:

12h40 – Aline Barros

13h15 – Morada

14h20 – Fernanda Brum

15h25 – Bruna Karla

16h50 – Oração com autoridades

19h25 – Thalles Roberto

20h00 – Encerramento

A Marcha para Jesus é considerada o maior evento cristão ao ar livre do mundo e integra o calendário oficial do município e do estado de São Paulo.