Marcha para Jesus no feriado de Corpus Christi será sob sol e calor de 26°C em SP

CLAUDINEI QUEIROZ

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Durante esta quinta-feira (19), milhares de cristãos participarão da 33ª edição da Marcha para Jesus, entre a estação Luz do metrô, no centro de São Paulo, e a praça Heróis da FEB, em Santana, na zona norte. Nesse percurso, os participantes vão louvar em um dia ensolarado e quente.

De acordo com a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o clima esperado para esta quinta é semelhante ao visto na quarta, com o sol aparecendo desde cedo e o tempo estável.

O céu até deve ter uma boa quantidade de nuvens, mas não há previsão de chuva. Assim, o calor pode bater os 26°C no período mais quente, no meio da tarde. No início da manhã, a mínima pode ficar na casa dos 13°C, mas vai subir gradativamente até atingir a máxima.

Fiéis passam pela ponte das Bandeiras durante a Marcha para Jesus de 2024; nesta quinta (19), o dia ficará ensolarado e quente durante o evento Bruno Santos – 30.mai.24 Folhapress A imagem mostra uma grande multidão de pessoas reunidas em um evento ao ar livre. A maioria das pessoas está vestindo camisetas azuis, e algumas estão acenando ou interagindo entre si. “O céu claro e o tempo estável predominam garantindo um dia excelente para atividades ao ar livre”, comenta o meteorologista do CGE da Prefeitura de São Paulo, Thomaz Garcia.

No entanto, os participantes da marcha, assim como quem resolver aproveitar o dia de sol nos parques da cidade, devem se preocupar com a hidratação, devido à previsão de baixa umidade relativa do ar, na casa dos 30%. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), uma taxa menor que 60% já é prejudicial à saúde humana.

Outro problema é que o tempo seco dessa época do ano também faz com que uma camada de poluição fique pairando na atmosfera, o que prejudica a respiração de idosos, crianças e de quem possui doenças respiratórias.

Nesta quarta (18), o sol também predominou na região metropolitana de São Paulo e o Inmet registrou a temperatura máxima de 24°C na estação meteorológico do Mirante de Santana, bem perto de onde foi instalado o palco da marcha.

Nas outras regiões do estado de São Paulo, a previsão do Inmet sofreu uma leve mudança, alterando as temperaturas para mais altas. Principalmente, no litoral paulista, as previsões de máximas diminuíam um pouco no sábado e no domingo. No entanto, com a atualização dos dados meteorológicos, os termômetros devem registrar calor perto dos 30°C em todos os dias.

Com o sol aparecendo na maior parte do tempo, as praias também se tornam uma ótima opção neste feriado.

RIO GRANDE DO SUL SE MANTÉM SOB ALERTA VERMELHO DE CHUVA

Se a região central do país está sob um bloqueio atmosférico que provoca tempo seco, no Rio Grande do Sul o problema é o oposto. As chuvas intensas que começaram na segunda-feira (16) se mantêm em grande parte do estado até pelo menos esta sexta (20).

Segundo a Climatempo, o alerta vermelho do Inmet vale principalmente para a faixa norte do estado, onde há risco de tempestades (chuva volumosa e trovoadas). Nas regiões das Missões, na serra gaúcha, no centro e na região metropolitana de Porto Alegre também há a previsão de ocorrer pancadas, com alerta para temporais nas Missões e na serra. O tempo só ficará firme no extremo sul e no oeste gaúcho, e o calor predominará no norte do Paraná, sem avanço da chuva nessa área.

Nesta quarta (18), rios transbordaram e voltaram a atingir cidades devastadas na tragédia de 2024. Ao menos duas pessoas morreram em decorrência da atual tempestade e 2.256 estão fora de casa no Rio Grande do Sul, sendo 1.038 em abrigos, segundo a Defesa Civil do estado.