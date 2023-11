Mais duas metralhadoras furtadas do Exército são encontradas

As metralhadoras foram levadas do Arsenal de Guerra no começo de setembro, em ação que contou com participação de militares

Na manhã de ontem (31), o Exército e a Polícia Militar deflagram operação em busca das últimas quatro armas furtadas do Arsenal de Guerra, em Barueri, e que ainda não tinham sido recuperadas, mas não tiveram sucesso nas buscas. Hoje, porém, o final foi mais feliz, e duas metralhadoras calibre .50 foram encontradas no Rio de Janeiro.

Ao total, 21 armas foram furtadas do Exército, e 19 já foram encontradas. Elas foram levadas do Arsenal de Guerra no começo de setembro, em ação que contou com participação de militares – seis estão sendo investigados por suspeita de envolvimento direto com o furto delas.

Depois de roubadas, as armas teriam sido negociadas com facções criminosas, como o Comando Vermelho, no Rio, e o Primeiro Comando da Capital (PCC), em São Paulo. Por isso, os militares estão sendo investigados por furto, peculato, receptação e extravio no caso do sumiço do armamento.