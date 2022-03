Mais de 100 brasileiros se oferecem para guerra contra a Rússia, diz Embaixada da Ucrânia

Tkach não informou se algum destes brasileiros irá ou já está na Ucrânia para participar da guerra

O encarregado de negócios da Embaixada da Ucrânia no Brasil, Anatoliy Tkach, disse nesta quinta-feira (3) que mais de cem brasileiros já se ofereceram para lutar contra a Rússia.

Tkach não informou se algum destes brasileiros irá ou já está na Ucrânia para participar da guerra. O diplomata disse que apenas pessoas com experiência em combates serão selecionadas.

“A inscrição [para participar dos combates] se realiza lá na Ucrânia. Para aplicar, ser escolhido, [são] pessoas com experiência”, afirmou Tkach à imprensa.

“São mais de 100 [brasileiros que se ofereceram]. Não podemos responder a todos”, declarou ainda.

O chefe da Embaixada da Ucrânia no Brasil agradeceu ao governo Jair Bolsonaro (PL) pelo envio de material de ajuda humanitária. O voo com estes itens deve embarcar na próxima segunda-feira (7) e retornar com brasileiros que estavam na Ucrânia.

O diplomata disse que um pequeno grupo de ucranianos demonstrou interesse em vir ao Brasil. Ele não confirmou o número de pessoas.