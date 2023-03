Lula: governo auxilia RN no combate a atentados; Dino irá ao RN amanhã

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, irá nesta segunda-feira 20, ao Estado para acompanhar o trabalho da Força Nacional

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou seu perfil no twitter há pouco para enfatizar que o governo federal tem acompanhado a crise de segurança no Rio Grande do Norte e auxiliado o governo estadual “no combate aos atentados criminosos”.

“Tenho conversado por telefone com a governadora Fátima Bezerra (PT), que tem feito um grande trabalho no enfrentamento dessa crise”, afirmou o presidente, na rede social.

Segundo Lula, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, irá nesta segunda-feira 20, ao Estado para acompanhar o trabalho da Força Nacional. “Seguiremos dando todo o apoio para retomar a paz e proteger a democracia no Rio Grande do Norte”, completou Lula.

Ontem, Dino determinou o envio de mais 100 policiais ao Estado nordestino. De acordo como ministro, já havia mais de 500 agentes da Força Nacional e de forças federais auxiliando o governo potiguar.

Até ontem, haviam sido contabilizados 259 ataques a prédios públicos, comércios e veículos. As ações são atribuídas pela polícia a uma facção criminosa e pelo menos 104 pessoas já foram presas e 10 suspeitos foram transferidos para presídios federais

Estadão Conteúdo