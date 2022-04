Luiza Trajano, do Magazine Luiza, diz que foi alvo de golpe no WhatsApp

De acordo com a assessoria de Trajano, o número não foi clonado, somente estão utilizando sua identidade para exercer o golpe

A presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, Luiza Trajano, afirmou que foi vítima de um golpe no aplicativo de mensagens WhatsApp. A denúncia foi publicada nesta terça (12) em seu perfil no Instagram e aponta que o golpista usa seu nome e sua foto para passar-se por ela e pedir dinheiro.

Em uma imagem com fundo monocromático, a empresária escreveu: “Pegaram uma foto minha e estão se passando por mim no WhatsApp, pedindo dinheiro. Por favor, não mandem nada e não cliquem em nada. É fraude”, repetindo a solicitação final na legenda.

De acordo com a assessoria de Trajano, o número não foi clonado, somente estão utilizando sua identidade para exercer o golpe.

É importante, de maneira a evitar cair em fraudes como esta, suspeitar de quaisquer mensagens pedindo dinheiro imediato, além de procurar confirmar com certeza quem é a pessoa que está lhe mandando mensagens.