Lugares legais para conhecer quando for para São Paulo

Uma viagem para São Paulo exige algumas paradas obrigatórias que poucas pessoas conhecem, mas são lugares incríveis e que proporcionam uma experiência inesquecível.

Para que esses passeios não passem despercebidos quando garantir os voos para São Paulo, separamos uma lista para te contar onde estão alguns deles. Confira!

Memorial da Resistência

O Memorial da Resistência é um lugar dedicado à história da ditadura militar e das vítimas desse regime. Ele fica localizado no centro de São Paulo no antigo Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo (DEOPS) que funcionou durante o período da ditadura no Brasil.

Os viajantes que buscam passagens aéreas que os levem para lugares históricos, não podem excluir esse passeio.

Pavilhão Japonês

Inspirado no Palácio Katsura, a construção do Pavilhão Japonês abriga belos jardins e a memória da cultura do Japão. Fica localizado no Parque do Ibirapuera, mas poucos sabem da sua existência, o que torna o lugar perfeito para quem procura relaxar e meditar.

Peças de cerâmicas, trajes de guerreiros e outros itens da cultura japonesa estão presentes neste local que foi entregue pelos colonos japoneses à cidade de São Paulo no ano de 1954.

Solo Sagrado

Um lugar ideal para meditação e para entrar em contato com a natureza em busca de paz, o Solo Sagrado, fica localizado na zona sul de São Paulo próximo à represa de Guarapiranga.

É um lugar belíssimo construído pela Igreja Messiânica e que abriga símbolos importantes para os fiéis dessa religião. Por ser em um local distante do centro, é interessante pensar em alugar um carro para chegar até lá e curtir o dia.

Bar dos Arcos

Um lugar escondido no subsolo do Teatro Municipal de São Paulo, no centro da cidade e que é conhecido por poucas pessoas, é o Bar dos Arcos. A construção deste bar lembra uma antiga taberna do século XIX e oferece aos visitantes música ao vivo.

Um lugar surpreendente que com certeza fará valer o seu investimento em um voo da Tam Passagem ou da companhia aérea de sua preferência.

Qual a melhor forma de encontrar promoções de voos para São Paulo?

Após conhecer todos esses lugares secretos e incríveis da cidade de São Paulo, aposto que ficou com vontade de correr e procurar por pacotes de viagem promocionais, não é mesmo?

Se encontrar um pacote que ofereça tudo que você busca, a economia estará garantida, mas caso contrário é importante saber como encontrar passagens da Voe Latam ou da companhia aérea que mais gosta em promoção.

Para isso conte com sites especializados em comparar preços entre as companhias aéreas, assim quando a promoção surgir você será o primeiro a saber, poderá correr para comprar sua passagem e curtir esses passeios incríveis pela capital paulista.