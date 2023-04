Justiça mantém prisão de Thiago Brennand após audiência de custódia em São Paulo

Ele passou por audiência de custódia neste domingo (30) no Fórum da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo

TULIO KRUSE E ISABELLA MENON

SÃO PAULO, SP

A Justiça de São Paulo decidiu manter preso o empresário Thiago Brennand, 43, alvo de cinco ordens de prisão preventiva e oito denúncias por estupro, agressão, cárcere privado e ameaças. Ele passou por audiência de custódia neste domingo (30) no Fórum da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo.

A sessão foi conduzida pelo juiz Orlando Gonçalves de Castro Neto. Segundo o Tribunal de Justiça. como a prisão foi decretada em processos em andamento, na audiência foi analisada apenas a regularidade no cumprimento da prisão e de seus direitos constitucionais.

Brennand nega as acusações. Ele foi encaminhado para o CDP (Centro de Detenção Provisória) de Pinheiros -onde há uma parte destinada a suspeitos de crimes sexuais.

Vindo dos Emirados Árabes Unidos, local em que ficou foragido por oito meses, Brennand desembarcou no Aeroporto de Guarulhos (Grande SP) na tarde deste sábado (29).

Ele se tornou conhecido após agredir uma mulher em uma academia de luxo em São Paulo. Após as imagens da agressão serem divulgadas, várias mulheres se organizaram para denunciá-lo por crimes de estupro, cárcere privado, agressões físicas e verbais e perseguição. Ele conseguiu escapar das ordens de prisão por sete meses.

O empresário estava nos Emirados Árabes desde setembro do ano passado. Ele embarcou para o exterior poucas horas antes de ser denunciado pelo Ministério Público de São Paulo por agredir a modelo Alliny Helena Gomes, 37, em uma academia e por corrupção de menor, uma vez que incentivou o filho adolescente a xingá-la.

Após não se apresentar na data estipulada pela Justiça de São Paulo para entregar o passaporte, Brennand passou a constar na lista de procurados da Interpol. Ele foi detido em Abu Dhabi em outubro do ano passado, mas pagou fiança para responder o processo em liberdade.

ENTENDA OS 5 PEDIDOS DE PRISÃO CONTRA BRENNAND

Os detalhes sobre o quinto pedido ainda não foram divulgados

1 – Após a acusação de agressão à modelo Alliny Helena Gomes, Brennand deixou o Brasil em 4 de setembro, horas antes da denúncia do Ministério Público. O órgão determinou que ele retornasse ao Brasil até 23 de setembro e entregasse o passaporte. Como não cumpriu a medida, ele teve a prisão preventiva decretada no dia 27 de setembro e tornou-se foragido. A viagem inicialmente foi para para Dubai, nos Emirados Árabes.

2 – Logo depois, no dia 17 de outubro, a Justiça decretou nova prisão contra Brennand, desta vez sob a acusação de tatuar à força e manter em cárcere privado uma mulher em Porto Feliz, no interior paulista.

3 – No dia 7 de novembro, ele teve a terceira prisão preventiva decretada pela Justiça. Na ocasião, os promotores Evelyn Moura Virginio Martins e Josmar Tassignon Júnior apresentaram denúncia contra ele por suspeita de estupro que teria ocorrido também em Porto Feliz.

4 – No dia 10 de fevereiro, o empresário teve a prisão preventiva decretada após denúncia da miss e estudante de medicina Stefanie Cohen. Ela afirma que foi estuprada por Brennand em 2021.

5 – No dia 22 de março, foi decretado o quinto pedido de prisão preventiva também por estupro. A reportagem não obteve detalhes sobre a identidade da vítima deste caso.