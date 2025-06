Justiça do RJ emite 71 mandados de prisão contra membros do tráfico no Complexo de Israel

A Justiça do Rio de Janeiro expediu, nesta quinta-feira (12), mandados de prisão contra 71 pessoas acusadas de associação para o tráfico de drogas no Complexo de Israel, na zona norte da capital fluminense. A ação é resultado de denúncia formal apresentada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).

De acordo com a investigação, os denunciados ocupam funções estratégicas dentro da facção criminosa, como gerência do tráfico, vigilância armada e segurança dos pontos de venda. O grupo é liderado por Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como “Peixão”, apontado como um dos principais chefes do tráfico de drogas no estado. As informações são da Agência Brasil.

Os acusados também são responsabilizados por ações violentas contra as forças de segurança, incluindo ataques a viaturas, veículos blindados e até tentativas de derrubar aeronaves policiais. Além disso, são atribuídas à organização a instalação de barricadas, a imposição de toque de recolher, atos de intolerância religiosa e o uso de drones para monitorar a presença policial nas comunidades dominadas.

O domínio territorial da facção se estende pelas comunidades de Vigário Geral, Parada de Lucas, Cidade Alta, Cinco Bocas e Pica-Pau, dificultando a presença do Estado e facilitando o recrutamento de novos membros para o crime.

Segundo o MPRJ, os criminosos vêm utilizando táticas de intimidação contra a população, como disparos contra ônibus urbanos e intermunicipais na Avenida Brasil — uma das principais vias expressas do Rio — com o objetivo de causar pânico e desestabilizar a rotina de trabalhadores que transitam pela região.