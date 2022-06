Junho Violeta: conscientização sobre a violência contra idosos

Na terça, imagens e frases serão projetadas nas fachadas do Palácio Buriti e da Câmara Legislativa sobre o Junho Violeta

Nos dias 14 e 15 de junho o Coletivo Filhas da Mãe, em parceria com o Fórum Distrital em Defesa da Pessoa Idosa e a deputada distrital Arlete Sampaio(PT), vai realizar projeções em prédios públicos de Brasília para a conscientização da população em relação à violência contra pessoas idosas.

Na terça, imagens e frases serão projetadas nas fachadas do Palácio Buriti e da Câmara Legislativa sobre o Junho Violeta em defesa da qualidade de vida desse público. Na noite do dia 15, quarta-feira, o projeto estará na Esplanada dos Ministérios iluminando o Museu Nacional e outros equipamentos públicos.

No Brasil, existem 37 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. Destas, 350 mil vivem no GDF. Atualmente, ocorrem no Brasil 200 denúncias por dia de violência contra pessoa idosa.