Jovem é preso com 40 mil nudes de mulheres que ele vendia no OnlyFans no CE

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Um universitário de 27 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (11), em Aracoiaba (CE), por suspeita de extorsão e comercialização, sem autorização, de fotos íntimas de mulheres em plataformas adultas, como o OnlyFans.

Suspeito fez ao menos 15 vítimas e era procurado pela polícia desde 2021. No momento da detenção, os investigadores localizaram um arquivo com 40 mil imagens íntimas de mulheres, que ele usava para extorquir as vítimas e ganhar dinheiro com a venda dessas fotos online. As informações são da Polícia Civil do Ceará.

Lucas criava perfis falsos, em que se passava por mulher, para se aproximar das vítimas. Após ganhar a confiança, ele recebia as imagens e, na sequência, usava o conteúdo para ameaçá-las.

Universitário ameaçava expor o material íntimo no círculo social das vítimas. Segundo a investigação, caso as mulheres não fizessem o que ele queria, Lucas dizia que divulgaria as imagens em faculdades, igrejas ou outros locais que elas costumavam frequentar.

O suspeito também vendia as imagens em plataformas adultas, como o OnlyFans, e sites de pornografia.

“Depois que ele estava com essas fotos de diversas vítimas, ele criava perfis para venda em algumas plataformas. Para a venda desse conteúdo das suas próprias vítimas que ele havia conseguido o material”, explicou o delegado do caso, Valdir Passos, em entrevista à TV Verdes Mares, afiliada da Globo no Ceará.

Lucas cursava o penúltimo semestre de Ciências da Computação. Para a polícia, ele usou o conhecimento em informática para tentar escapar das autoridades. No entanto, ele foi localizado após voltar a ameaçar uma mulher, a quem ele já havia chantageado em 2021.

Material apreendido com o suspeito será periciado para identificar outras vítimas. O universitário foi preso. O UOL não conseguiu localizar a defesa dele. O espaço segue aberto para manifestação.