Jovem de 21 anos é morto por motorista em briga de trânsito no PR

O rapaz tenta acertar um soco no motorista do carro, que saca a arma e dispara mais de uma vez, mesmo quando o jovem já está caído no chão

Um jovem de 21 anos identificado como Ailson Augusto Ortiz foi morto em uma briga de trânsito no município de Cascavel (PR), na manhã desta quinta-feira (24).

Segundo a Polícia Civil do Paraná, a briga foi iniciada após o veículo dirigido pelo suspeito fechar a motocicleta do jovem. Três disparos foram feitos contra Aílson, que morreu na hora

O crime foi registrado por câmeras de segurança da Rua Cuiabá, no bairro Neva, ponto de grande movimentação na cidade paranaense, pouco antes das 7h da manhã.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o suspeito, ainda não identificado, desce do veículo e começa a discutir com Aílson, que estava em uma motocicleta.

O rapaz tenta acertar um soco no motorista do carro, que saca a arma e dispara mais de uma vez, mesmo quando o jovem já está caído no chão.

Ele sai do local em seguida sem prestar socorro para a vítima. No vídeo, é possível ver que o motorista do carro está acompanhado de uma mulher, que chega a sair do veículo.

Até a tarde desta quinta, o motorista não tinha sido localizado pela polícia. Informações anônimas sobre a identidade do suspeito podem ser fornecidas à polícia pelo telefone 197.