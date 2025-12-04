João Fonseca e Trump foram personalidades mais em alta no Google brasileiro em 2025

VITORIA PEREIRA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O Google divulgou a lista de personalidades que estiveram em alta no Brasil em 2025, marcada pela presença de influenciadores como Felca e Hytalo Santos, que dividem espaço com figuras de outras áreas.

O tenista João Fonseca lidera o interesse do público, seguido pelo presidente Donald Trump um dos poucos estrangeiros do ranking. O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, também aparece entre os nomes mais populares.

Os dados fazem parte do ranking anual do Google, que reúne os temas que mais se destacaram nas buscas ao longo de 2025 em comparação com o ano anterior.

JOÃO FONSECA

Aos 19 anos, o atleta atingiu o 28º lugar no ranking do tênis profissional, sua melhor marca na curta carreira, após derrotar o espanhol Alejandro Davidovich Fokina no torneio da Basileia, em outubro deste ano ele havia encerrado 2024 como 145º. Com o salto, passou a deter o quinto melhor ranking já alcançado por um brasileiro, atrás de Gustavo Kuerten, Thomaz Bellucci, Thomas Koch e Fernando Meligeni.

O interesse por Fonseca começou a crescer em 2023 e atingiu o auge em 2025, de acordo com dados do Google Trends.

DONALD TRUMP

O presidente passou a atrair atenção no Brasil após impor uma série de sanções e tarifas ao país, alegando que o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria sendo perseguido pelo Judiciário em benefício do governo Lula. A ofensiva chegou ao ponto de aplicar a Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), e à sua mulher, Viviane Barci.

FERNANDA TORRES

A atriz provocou grande repercussão após ganhar o Globo de Ouro de melhor atriz pelo papel de Eunice Paiva em “Ainda Estou Aqui”, que também rendeu ao Brasil seu primeiro Oscar na categoria de melhor filme internacional.

HYTALO SANTOS

O influenciador foi preso em 15 de agosto, suspeito de tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil, após uma denúncia apresentada pelo youtuber Felca. A investigação avançou rapidamente depois da divulgação de um vídeo em que Felca detalhava as acusações.

FELCA

O youtuber Felipe Bressanim viralizou com o vídeo “Adultização”, em que denuncia casos de exploração infantil nas redes sociais, incluindo acusações contra o influenciador Hytalo Santos. Após a repercussão, diversos canais que violavam as políticas de segurança infantil foram removidos pelo YouTube.

SUZANE VON RICHTHOFEN

Com a estreia de “Tremembé”, série que retrata o presídio de mesmo nome no interior paulista, onde ficaram detidas pessoas conhecidas nacionalmente por seus crimes, o nome de Suzane voltou aos holofotes.

Após o sucesso da produção, ela chegou a reativar sua loja de produtos personalizados. Suzane deixou a prisão em 2023 após cumprir parte da pena pelo assassinato dos pais, Manfred e Marísia von Richthofen, em 2002.

LEO LINS

O comediante foi condenado, em julho, em primeira instância a oito anos e três meses de prisão por piadas consideradas preconceituosas, feitas em um show de 2022 que circulou no YouTube. O caso gerou debates sobre liberdade de expressão, inclusive na imprensa internacional.

CARLO ANCELOTTI

Depois de idas e vindas em uma longa negociação, ele foi anunciado como técnico da seleção brasileira, em maio, com contrato válido até a Copa do Mundo de 2026. A equipe, que estava sem treinador desde a saída de Dorival Júnior, em 28 de março, voltou a ser comandada por um estrangeiro após 60 anos.

ELIZE MATSUNAGA

Assim como Suzane, Elize voltou a chamar atenção após ser retratada na série “Tremembé”, considerada a produção mais assistida da história do Prime Video no Brasil. Condenada em 2016 por homicídio qualificado e ocultação de cadáver pelo assassinato do marido, o empresário Marcos Matsunaga, ela recebeu pena de quase 19 anos, posteriormente reduzida. Em julho de 2022, deixou a prisão após cumprir cerca de dez anos e obter a progressão para o regime aberto.

VIRGINIA FONSECA

A influenciadora anunciou em maio a separação do cantor Zé Felipe após cinco anos de relacionamento.

O término surpreendeu seguidores, já que o casal compartilhava a rotina nas redes e tem três filhos juntos. Ela também ganhou destaque ao prestar depoimento à CPI das Bets, no mesmo mês.

Mais tarde, voltou a aparecer entre os assuntos mais procurados ao revelar o namoro com o jogador Vini Jr. Com o anúncio, tornou-se a terceira mulher brasileira mais seguida no Instagram, ultrapassando a marca de 53 milhões de seguidores.