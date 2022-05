Jeronimo tem propaganda de hambúrguer questionada

A informação de que a imagem era apenas ilustrativa não ficou nítida para os consumidores em trânsito no transporte público

Joana Cunha

São Paulo, SP

Depois da confusão com os sanduíches sem picanha no McDonald’s nem costela no Burger King, agora foi a vez do Jeronimo Burger, rede de restaurantes de Junior Durski, dono também do Madero.

O Jeronimo teve uma propaganda questionada pelo Conar nesta semana por causa da quantidade de carne. O órgão de autorregulamentação publicitária recomendou a alteração de um outdoor da rede exibido na estação de metrô Oscar Freire, em São Paulo.

Segundo o Conar, a placa mostra um sanduíche com três pedaços de carne e recheios por R$ 9,80. Um consumidor, no entanto, procurou o órgão para reclamar que, por aquele preço, só poderia comprar o lanche com uma carne.

Em sua defesa, o Jeronimo afirmou que o produto é montado no balcão pelo cliente e que a promoção de R$ 9,80 inclui apenas um pedaço. O preço sobe se tiver dois ou três hambúrgueres no pão.

A informação de que a imagem era apenas ilustrativa não ficou nítida para os consumidores em trânsito no transporte público.

O Conar diz que comunicou a decisão à empresa na quarta (25).

Procurado pelo Painel S.A., o Jeronimo diz que a “companhia preza pela transparência e seriedade de seus anúncios e entende não ter desobedecido nenhuma orientação legal mas, certamente, levará em conta a recomendação do Conar”.