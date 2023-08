Iphan e MinC lançam edital de R$ 2 milhões para projetos de Educação Patrimonial

O evento incluirá uma aula-passeio com alunos do 4o e 5o anos da Escola Parque 308 Sul pelas áreas internas da superquadra 308 sul

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura (MinC), realiza nesta quinta-feira (10/8), às 10h, na Escola Parque 308 Sul, o lançamento de edital de chamamento público para projetos de Educação Patrimonial.

O investimento previsto é de R$ 2 milhões para o estabelecimento de parcerias entre o Iphan e organizações da sociedade civil e entidades públicas de todas as esferas para projetos educativos que contribuam com o reconhecimento, a valorização e a preservação do Patrimônio Cultural brasileiro.

O evento incluirá uma aula-passeio com alunos do 4o e 5o anos da Escola Parque 308 Sul pelas áreas internas da superquadra 308 sul, considerada quadra-modelo do projeto urbanístico de Lúcio Costa para a capital brasileira – em si um Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade reconhecido pela Unesco. Na caminhada, alunos e convidados conhecerão a história e o significado por trás de elementos distintivos do plano-piloto de Brasília, como os pilotis ou a Igrejinha de N. S. de Fátima, projetada por Oscar Niemeyer e adornada, ao longo das décadas, por obras dos artistas Alfredo Volpi, Athos Bulcão e Francisco Galeno. A programação inclui ainda uma apresentação de teatro de bonecos no auditório da escola, além de breve solenidade com a participação do presidente do Iphan, Leandro Grass.

O evento será posteriormente divulgado por meio do canal do Iphan no Youtube: Lançamento do Edital para Projetos de Educação Patrimonial.

SERVIÇO

Lançamento do Edital para Projetos de Educação Patrimonial

Data: quinta-feira, 10 de agosto

Início: 10h

Local: Escola Parque 308 sul – SQS 308 – Brasília/DF