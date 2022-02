INSS começa a pagar benefícios de fevereiro a partir desta segunda

Neste mês, o calendário de pagamentos do INSS sofre interrupção no Carnaval, nas datas em que não haverá expediente bancário

Cristiane Gercina

São Paulo, SP

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começará a pagar o benefício de fevereiro aos segurados a partir desta segunda (21). A liberação dos valores é feita conforme o número final do benefício, sem o dígito verificador.

Neste mês, o calendário de pagamentos do INSS sofre interrupção no Carnaval, nas datas em que não haverá expediente bancário. Ao todo, 36 milhões receberão aposentadorias, pensões e auxílios que variam de um salário mínimo, no valor de R$ 1.212 neste ano, ao teto do INSS, de R$ 7.087,22 em 2022.

Em fevereiro, os depósitos começam no dia 21 de fevereiro e seguem até o dia 25, mas só voltam a ser liberados no dia 3 de março, quinta-feira. Os pagamentos também são interrompidos nos finais de semana. O prazo para saque dos benefícios com cartão vai até o final do mês seguinte.

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) informa, em nota, que não haverá expediente bancário na segunda-feira (28 de fevereiro) e na terça-feira de Carnaval. Já no dia 2, Quarta-Feira de Cinzas, as agências abrirão a partir do meio-dia.

Em locais onde as agências fecham antes da 15h, o início do atendimento ao público será antecipado para garantir, no mínimo, três horas de funcionamento. A Febraban orienta os clientes a utilizarem sites e aplicativos de bancos neste período, assim como os caixas eletrônicos, para que não atrasem o pagamento de contas.

O pagamento dos benefícios do INSS começa a ser feito, em geral, no final do mês da competência que está sendo paga. Recebem primeiro parte dos segurados que ganham um salário mínimo. Depois, é feita a liberação dos valores para quem tem benefício maior.

COMO SABER A DATA DE PAGAMENTO E O VALOR

A consulta para saber a data exata do depósito e o valor do benefício é feita no aplicativo ou site Meu INSS. Para isso, o segurado precisa ter uma senha cadastrada no sistema gov.br. Ao entrar no Meu INSS, será necessário informar o CPF e a senha criada.

O Meu INSS oferece ainda a opção para baixar o calendário completo, basta inserir, na busca, acima da página as palavras “Calendário de Pagamento”. O Meu INSS também traz outras informações ao segurado, como o extrato de pagamento do benefício e a margem para o crédito consignado.