Inscrições para programa voltado ao jovem empreendedor vão até setembro

As inscrições para o programa inclusivo Jornada e Rede de Acolhimento Horizontes do Empreendedor para Jovens Negros e Mulheres Jovens foram prorrogadas para setembro. A iniciativa é da Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec).

O programa tem como o objetivo orientar os jovens interessados em montar ou tirar da informalidade seu próprio negócio em regiões consideradas áreas de vulnerabilidade. As aulas são gratuitas.

São oferecidas 20 mil vagas para jovens negros e mulheres jovens, com faixa etária entre 18 e 29 anos, que residam em áreas consideradas de vulnerabilidade na região Centro-Oeste, composta pelos estados Goiás (GO), Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul (MS), além do Distrito Federal (DF) e que será piloto nesse projeto.

A Finatec é a executora do projeto, que é financiado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH).

As inscrições terminariam em junho, mas foram prorrogadas até setembro. O projeto tem duração de um ano. Serão oferecidos curso, oficinas, encontros e mentorias para esses jovens empreendedores selecionados.

O curso possibilitará ao futuro empreendedor o contato com conceito de empreendedorismo e tudo o que envolve o empreender.

A fase inicial consiste em curso on-line com duração de 40h. Serão 20 mil alunos, sendo dez mil do sexo feminino e dez mil jovens e negros.

Ao fim da primeira fase, serão selecionados mil alunos de cada grupo, que irão para uma segunda fase dessa chamada jornada, participando de oficinas, encontros e mentoria junto à Rede de Acolhimento Horizonte do Empreendedor, formada por técnicos, pesquisadores e profissionais de mercado da Finatec e parceriros locais.

Lá, esses dois mil jovens serão incentivados a tirar seus projetos do campo da ideação ou da informalidade.

Os 100 melhores planos de negócios vão participar durante seis meses de uma mentoria mais próxima e personalizada, visando o acesso ao microcrédito orientado.

Para se inscrever, basta acessar o site (https://jornadahorizontesdoempreendedor.finatec.org.br/site) e preencher a ficha de inscrição direcionada para um dos dois projetos.