Inscrições para bolsas do Prouni terminam nesta sexta (4); tire suas dúvidas

As inscrições para bolsas de estudo do Prouni (Programa Universidade para Todos) referente ao segundo semestre de 2025 terminam nesta sexta-feira (4), às 23h59. Faltando pouco tempo, estudantes ainda podem ter dúvidas sobre esse processo.

Com o objetivo de ampliar o acesso ao ensino superior, o programa terá mais de 211 mil bolsas disponíveis —sendo mais de 118 mil integrais e mais de 93 mil parciais— para estudantes de baixa renda.

De acordo com o MEC (Ministério da Educação), as bolsas são válidas para mais de 370 cursos de 887 instituições privadas de ensino superior de todo o país.

A seguir, veja respostas para algumas dúvidas em relação a inscrição do Prouni:

Para quem são destinadas as vagas?

As vagas são destinadas aos candidatos que tenham participado da edição do Enem de 2023 ou de 2024, que não tenham zerado a redação e que tenham alcançado nota média igual ou superior a 450 pontos nas quatro áreas do conhecimento —matemática, linguagens, ciências humanas e ciências da natureza.

Quem pode se inscrever?

Além da participação da edição do Enem de 2023 ou 2024 e ter alcançado nota média igual ou superior a 450 pontos, o candidato precisa atender um dos seguintes critérios:

Ter cursado o ensino médio integralmente em escola da rede pública

Ter estudado o ensino médio em instituição privada, na condição de bolsista integral

Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral

Ter cursado o ensino médio em instituição privada, na condição de bolsista parcial

Pessoa com deficiência, na forma prevista na legislação;

Ou professor da rede pública de ensino, exclusivamente para os cursos de licenciatura ou pedagogia

Quais são os critérios para concorrer à bolsa integral?

Para ser elegível à bolsa integral, que cobre o valor total da mensalidade, o candidato estar apto em um dos critérios anteriores e deve comprovar uma renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio (R$ 2.277) por pessoa.

Quais são os critérios para concorrer à bolsa parcial?

No caso da bolsa parcial, o participante deve comprovar uma renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos (R$ 4.554).

Onde é possível realizar as inscrições?

Para realizar a inscrição, o estudante deve acessar o portal único de acesso ao ensino superior, no site oficial do MEC, com o cadastro do Gov.br. Após isso, você precisa preencher os dados pessoais, o perfil socioeconômico e as informações do grupo familiar.

Nessa fase, o candidato deve assinalar a opção de concorrência da bolsa, seja na ampla concorrência ou por meio de cotas -que são destinadas a pessoas com deficiência e participantes autodeclarados indígenas, pardos ou pretos.

Em seguida, é necessário selecionar a primeira e a segunda opção de curso pretendido, a instituição e a cidade. Para finalizar, o participante deve conferir todas as informações e confirmar a inscrição.

Quando é a data de encerramento das inscrições?

Dia 4 de julho, às 23h59 (horário de Brasília).

Calendário de inscrições do Prouni 2025 – 2° semestre