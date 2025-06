Influenciadora é morta a facadas por colega de trabalho dentro de restaurante da empresa

A influenciadora Taís Bruna de Castro, de 36 anos, foi assassinada pelo auxiliar de limpeza Cláudio Elizeu, de 40 anos, no complexo comercial em que os dois trabalhavam em Jundiaí, interior de São Paulo, no dia 2.

O suspeito de ter cometido o crime se entregou à polícia e foi preso em flagrante. O caso foi registrado como feminicídio no plantão do 1° Distrito Policial de Jundiaí.

O crime ocorreu durante o horário de almoço na praça de alimentação do complexo comercial “Beco Fino”. Uma câmera de monitoramento flagrou o momento em que a Tais é surpreendida enquanto almoçava.

Conforme testemunhas, o criminoso se aproximou em silêncio e a esfaqueou. Foram mais de 20 facadas, de acordo com a perícia. O homem também invadiu um escritório e quebrou móveis, janelas e portas, de acordo com relatos de policiais.

Ainda segundo a Polícia Militar, o homem alegou ter cometido o crime porque a mulher não correspondia suas tentativas de aproximação.

Ele também estaria insatisfeito porque havia sido transferido de local de trabalho pela administração do complexo. De acordo com os investigadores, o criminoso e a vítima não tinham relacionamento.

Conhecida pela produção e divulgação de resenhas literárias e a indicação de livros nas redes sociais, Taís administrava a página “Leitora Fashion”, com quase 8 mil seguidores no Instagram. Também trabalhava como agente de viagens no complexo comercial no centro da cidade.

A família agradeceu as mensagens de apoio por meio de comunicado no perfil. “Essa semana, nossa querida Tais Bruna, a dona desse perfil, nos deixou de uma forma muito triste e até mesmo inacreditável (…) Seu sorriso, sua doçura e toda alegria que ela sempre espalhou ficará eternamente em nossos corações”.

Estadão Conteúdo