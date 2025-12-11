Inep divulga gabarito do 2º dia do Enem 2025 em cidades do Pará

LUCAS LEITE

FOLHAPRESS

O Inep, órgão do MEC (Ministério da Educação) responsável pelo Enem 2025, divulgou nesta quinta-feira (11) o gabarito do segundo dia de provas do exame nacional aplicado nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no estado do Pará.

No último domingo (7), os candidatos realizaram as 90 questões das áreas de ciências da natureza e matemática. Ao todo, 95.784 candidatos estavam aptos para realizarem a prova nas três cidades paraenses.

No primeiro dia de aplicação do exame, no último dia 30 de novembro, os participantes responderam as 90 questões de linguagens e ciências humanas. Além disso, a redação também foi aplicada -que teve como tema “a valorização dos trabalhadores rurais no Brasil”.

O exame nacional ocorreu nas três cidades da região metropolitana de Belém em datas diferentes do restante do país em função da realização da COP30, a conferência do clima da ONU (Organização das Nações Unidas), entre 10 e 21 de novembro.

A data de divulgação da nota final do exame nacional está prevista para janeiro de 2026.

As provas aplicadas no Pará voltaram a apresentar ao menos cinco questões muito semelhantes a perguntas existentes nas apostilas de Edcley Teixeira. O estudante de medicina está envolvido em uma polêmica referente a antecipação de itens do Enem 2025.

Com o resultado do Enem, os participantes podem utilizar a nota obtida para concorrer a vagas em universidades públicas, via Sisu (Sistema de Seleção Unificada).

Além disso, os estudantes podem concorrer a bolsas e financiamentos em instituições particulares, por meio do ProUni (Programa Universidade para Todos) e do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), e a nota também pode ser usada para acesso à universidades no exterior.