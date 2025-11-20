Incêndio não deve prejudicar negociações das delegações, diz João Paulo Capobianco

brasília e São Paulo, 20 – O secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente (MMA), João Paulo Capobianco, disse que o incêndio que atingiu o pavilhão dos países da COP30, em Belém (PA), não deve prejudicar as negociações das delegações.

“Eu acredito que não vai ter impacto, as pessoas estão todas muito mobilizadas, há uma expectativa de aprovação de um documento bastante consistente e nossa expectativa é que as delegações continuem atuando firmemente”, disse o secretário, em entrevista à GloboNews.

Capobianco lembrou que a COP30 vai até a noite de sexta-feira, 21, mas pode ser prolongada se for necessário para avançar nas negociações. Ele lembrou, ainda, que grande parte das tratativas ocorre fora das salas, e disse que a expectativa é de volta ao normal “rapidamente.”

Estadão Conteúdo