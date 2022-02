Incêndio em resort no interior de SP deixa ao menos 16 feridos

O fogo teve início por volta das 23h de segunda-feira (21), em uma área chamada Dragon Bar

O incêndio em um resort em Cesário Lange, no interior de São Paulo, deixou ao menos 16 pessoas feridas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco delas foram socorridas em estado grave.

A Polícia Civil apurou que ocorria um show em um espaço do hotel, quando, em dado momento, por motivos ainda desconhecidos, iniciou-se o incêndio que rapidamente se alastrou.

Ainda de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, encontraram algumas pessoas sendo socorridas com queimaduras e por terem inalado grande quantidade de fumaça.

Conforme a administração do Mavsa Resort, empreendimento localizado no centro da cidade, o fogo teve início por volta das 23h de segunda-feira (21), em uma área chamada Dragon Bar.

Durante a espera pela chegada do Corpo de Bombeiros, a brigada de incêndio do hotel auxiliou na evacuação dos hóspedes.

Segundo a direção do Mavsa Resort, 16 pessoas necessitaram de atendimento. Sete delas permanecem internadas, de acordo com a administração. Não foi informado o estado em que elas se encontram nem o tipo de ferimento que elas sofreram.

O resort diz prestar o suporte necessário para todos os atingidos e seus familiares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Corpo de Bombeiros afirma ter socorrido sete pessoas por inalação de fumaça e outras cinco vítimas graves, sem precisar se os ferimentos foram causados por queimaduras. As vítimas foram encaminhadas para pronto-socorro de Tatuí, cidade vizinha, além da Santa Casa de Cesário Lange.

Em nota, o Mavsa Resort afirma que o local mantém todos os alvarás de funcionamento em dia. A última vistoria, de acordo com a empresa, aconteceu em dezembro de 2021. “As causas do acidente estão sendo investigadas e o Mavsa está colaborando, efetivamente, com a perícia.”