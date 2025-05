Ilze Scamparini agradece colega do JN: ‘Obrigada, Bonner, por ter compreendido minha situação’

Ilze Scamparini usou a sua conta no Instagram nesta sexta-feira, 9, para agradecer ao colega William Bonner pela parceria durante a cobertura do conclave para o Jornal Nacional. Um trecho da entrada ao vivo dos dois nos últimos dias, em que a correspondente internacional não retribui um abraço do âncora, repercutiu nas redes sociais e gerou algumas especulações.

A correspondente internacional deu sua versão do ocorrido. “Queria agradecer as palavras de Bonner ontem, depois da minha matéria no JN”, começou Ilze, em vídeo publicado em conjunto com o perfil do noticiário no Instagram. Na edição de quinta-feira, 8, o jornalista falou que a colega estava com uma lesão no joelho e, por isso, sentia dor e frio.

“Obrigada, Bonner, por ter também compreendido a minha situação, essa limitação física nesse momento da minha vida em que eu estou com essa lesão no joelho, uma lesão meio chata realmente, e então, tendo que ficar com a perna dura ali”, continuou. “Quando você me tocou, eu não podia girar e fiquei com medo de torcer novamente o joelho. Entrei um pouquinho em pânico, mas graças a Deus que a gente deu bem o recado.”

Na sequência, a jornalista agradeceu nominalmente aos membros da equipe da Globo que participaram da cobertura da escolha do novo papa. “Bonner, você não me escapa. Dessa vez não deu mas eu fico devendo esse abraço para você, por quem eu tenho muito carinho, e espero encontrá-lo brevemente”, finalizou.

Estadão Conteúdo