Identificado mais um corpo da tragédia da Vale em Brumadinho (MG)

A nova vítima identificada é Uberlândio Antônio da Silva, 55. Mecânico de máquinas, ele trabalhava como terceirizado da mineradora

Leonardo Augusto

BELO HORIZONTE, MG

A Polícia Civil de Minas Gerais anunciou nesta quarta-feira (10) a identificação de mais uma das vítimas do rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. A tragédia aconteceu em 25 de janeiro de 2019 e matou 270 pessoas –sete ainda estão desaparecidas.



A nova vítima identificada é Uberlândio Antônio da Silva, 55. Mecânico de máquinas, ele trabalhava como funcionário terceirizado da mineradora e era natural de Linhares, no Espírito Santo. Os testes para a identificação foram realizados a partir de uma ossada praticamente completa que foi encontrada em 2 de outubro. O resultado do exame foi concluído nesta quarta.



Antes, as equipes do IML (Instituto Médico Legal) de Minas Gerais tentaram identificar a vítima pela arcada dentária, mas isso não foi possível. Antes do anúncio desta quarta-feira, a identificação mais recente havia sido informada no dia 6 do mês passado, a da funcionária da Vale Angelita Cristiane Freitas de Assis, que tinha 37 anos à época da tragédia. Ela era técnica em enfermagem do trabalho e sua identificação também foi feita por exames de DNA.



O IML segue no momento com procedimentos para identificação de número entre 20 e 30 partes de corpos encontrados na área atingida pela lama da barragem da Vale em Brumadinho, segundo informações da polícia. No momento ainda não é possível saber se essas partes de corpos são das pessoas desaparecidas ou de vítimas já identificadas.