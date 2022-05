Idecace firma parceria com maratonista Zé Leão

Márcio se tornou o quinto melhor maratonista brasileiro da história com 2h08min40, na Maratona de Milão, em abril deste ano

O atleta Márcio Leão se tornou, nesta quinta-feira (12), parte do time de padrinhos no programa DNA do Brasil Talentos.

O programa é executado pelo Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura, Esporte e Educação (Idecace).

Márcio se tornou o quinto melhor maratonista brasileiro da história com 2h08min40, na Maratona de Milão, em abril deste ano.

O feito o colocou em grupo exclusivo de atletas: na história do esporte, somente cinco brasileiros tinham corrido maratonas abaixo das 2h09min.

Agora, o atleta, de 31 anos, está com o passaporte carimbado para participar do Mundial de Atletismo, no Oregon (EUA), entre os dias 15 e 24 de julho.

O Instituto

O Idecace trabalha há quase 20 anos na capacitação de profissionais para contribuir com os governos, empresas, instituições e outras organizações para aprendizagem baseado no potencial humano.

Com metodologia única e exclusiva, o instituto já atendeu mais de 250 mil jovens talentos, que hoje são atletas com títulos regionais, nacionais e até internacionais.