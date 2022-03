Ibama realiza cursos de formação de brigadas indígenas voluntárias no Paraná

Ao todo, foram realizados três cursos com formação de 75 brigadistas indígenas das etnias Guarani e Kaingang

Cursos de formação de brigadas voluntárias nas Terras Indígenas (TI) Rio das Cobras e Mangueirinha foram iniciados no início de março por instrutores do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo).

Ao todo, foram realizados três cursos com formação de 75 brigadistas indígenas das etnias Guarani e Kaingang, que estão sendo capacitados para atuarem nas ações de prevenção e combate aos incêndios florestais naqueles territórios.

A TI Rio das Cobras é a maior área indígena do Paraná, com aproximadamente 19 mil hectares e 780 famílias, o que corresponde a 4 mil kaingangs e guaranis. A TI Mangueirinha é a segunda maior: ela abarca, em seus 16 mil hectares, 789 indígenas das duas etnias. É uma das áreas do Bioma Mata Atlântica mais preservadas no estado do Paraná, abrigando uma das maiores reservas de araucárias do mundo.

Os indígenas estão tendo instrução sobre o comportamento do fogo, sobre organização e segurança, utilização de ferramentas e equipamentos de proteção individual (EPI’s), sobre os métodos e técnicas de prevenção e combate aos incêndios florestais, além de aprenderem a lidar com as normas de conduta, tudo utilizando atividades práticas relacionadas ao conteúdo das aulas.

Os instrutores do Prevfogo, Márcio Yule e Emilton Paixão, acreditam que essa capacitação tem como objetivo principal organizar os recursos disponíveis para os eventuais combates nessas comunidades, de modo a diminuir o tempo de resposta aos incêndios florestais que possam ocorrer.

Para brigadas formadas, o Ibama doou equipamentos e ferramentas agrícolas a serem utilizadas nas ações de prevenção e de combate aos incêndios florestais. Ao todo, foram disponibilizados 30 bombas costais, 45 abafadores, três pingas-fogo, 12 enxadas e 12 rastelos. Cada um dos 75 voluntários treinados recebeu um kit de equipamento de proteção individual (EPI), contendo macacão, perneira, luvas e balaclava.

De acordo com Thais Fernandes, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais da Superintendência do Ibama no Paraná (Prevfogo-PR), “a formação de brigadas voluntárias nessas TI’s faz parte de uma agenda positiva, construída de forma participativa com as comunidades indígenas e com Funai, que conta, ainda, com atividades de educação ambiental, de diagnóstico socioambiental, elaboração de projetos para conversão de multas ambientais, dentre outras ações previstas para 2022”.

O treinamento dos brigadistas foi concluído na quarta-feira (16) e contou com a participação de lideranças indígenas e apoio dos representantes da Funai em Guarapuava e do montanhista Rafael Gava – presidente da Rede Nacional de Brigadas Voluntárias (RNBV).

*Com informações do Ibama