Ibama encontra, em vida livre, espécie de orquídea nunca registrada no Brasil

A descoberta da espécie na flora brasileira ocorreu em vistoria do Ibama ao viveiro da Fazenda Cachoeira

O Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), encontrou uma espécie de orquídea com ocorrência natural até então desconhecida no Brasil. O programa é comandado eplo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) na área de influência da mina de urânio em Caetité, na Bahia. A Vanilla só tinha sido registrada na América Central e em outros países da América do Sul.

A descoberta da espécie na flora brasileira ocorreu em vistoria do Ibama ao viveiro da Fazenda Cachoeira, que fornece mudas para a Indústria Nuclear do Brasil (INB), empresa responsável pelo empreendimento. Essas mudas são usadas no PRAD e são produzidas, em parte, por material genético coletado pelo Programa de Resgate de Flora, determinado pelo Ibama em licenças ambientais.

Foi o analista ambiental do Ibama, Carlos Romero Martins, que reconheceu a baunilha – nome comumente usado para identificação da orquídea – entre as plantas produzidas no viveiro. Para confirmação da espécie, o analista fotografou e encaminhou os dados à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) para análise.

Após ser reconhecida como a Vanilla canyculata Schltr, concluiu-se que seria o primeiro registro da planta em natureza livre no território nacional. Essa hipótese foi confirmada pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro e pela Universidade de São Paulo (USP).

A baunilha é caracterizada por seus frutos aromáticos grandes e carnosos. É morfologicamente semelhante à espécie Vanilla chamissonis, que tem distribuição natural em todas as regiões do Brasil – diferindo desta, por ter a folha maior e mais estreita, voltada para baixo.

A Vanilla canyculata Schltr ocorre em locais secos, iluminados e quentes. É usada, por exemplo, como as demais espécies de baunilha, para fins culinários.

*Com informações do Ibama