Humanidade ‘quebrou o ciclo da água’, denuncia secretário-geral da ONU

O Dia Mundial da Água é um esforço da comunidade internacional para colocar em pauta questões essenciais que envolvem a água

A humanidade “quebrou o ciclo da água”, denunciou nesta quarta-feira (22) o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, na abertura da primeira grande conferência das Nações Unidas sobre a água em meio século.

“Estamos drenando o sangue vital da humanidade por meio do consumo excessivo vampírico e do uso insustentável, e evaporando a água com o aquecimento global”, disse Guterres, ao denunciar que a humanidade “quebrou o ciclo da água, destruiu ecossistemas e contaminou as águas subterrâneas”.

