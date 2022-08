Hospitais choram por leite derramado, dizem enfermeiros sobre novo piso

Segundo ela, a reivindicação por um novo piso já é antiga, e os hospitais tiveram tempo para se preparar, mas acreditaram que a lei não passaria

Em meio à pressão que o setor de saúde vem fazendo contra o novo piso salarial da enfermagem, o SEESP (Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo) afirma que os hospitais deveriam ter se preparado.

“Em vez de ficarem atacando os trabalhadores da enfermagem, que é quem gira o dinheiro nos hospitais privados e filantrópicos, eles deveriam estar negociando com o senador Rodrigo Pacheco e com os deputados para aprovar o mais rápido possível as fontes para ter financiamento e ajudar a custear a aprovação do piso salarial. Jogar nas costas do trabalhador é muito fácil”, afirma Solange Caetano, secretária-geral do SEESP.

Segundo ela, a reivindicação por um novo piso já é antiga, e os hospitais tiveram tempo para se preparar, mas acreditaram que a lei não passaria.

Caetano afirma que há projetos tramitando no Congresso que poderiam ser uma alternativa, como o PLP 205/2021, para incluir o setor entre os beneficiados na desoneração da folha de pagamento, e o PL 840/22, que aumenta a taxação sobre minérios e destina verbas à saúde.

Essas podem ser a saída para os hospitais privados de pequeno porte, instituições filantrópicas e Santas Casas, segundo Caetano.

“A iniciativa de cobrar isso do parlamento é principalmente dessas instituições, que, em vez de ficar chorando o leite derramado, tinham que ir lá e fazer o mesmo que nós fizemos: lutar, mobilizar, fazer lobby com os deputados e senadores”, diz.