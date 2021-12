Homens invadem joalheria e dão tiros dentro do shopping em São Paulo

A Polícia Militar foi acionada, e os homens acabaram abandonando as sacolas com os produtos no corredor do shopping e fugindo em um veículo

Uma joalheria do shopping SP Market, na zona sul de São Paulo, foi alvo de um assalto na noite de terça-feira (14). Segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), quatro homens armados entraram no estabelecimento por volta das 21h20 para levar diversas joias e, durante a fuga, ainda disparam dois tiros para o alto. A Polícia Militar foi acionada, e os homens acabaram abandonando as sacolas com os produtos no corredor do shopping e fugindo em um veículo Nissan Versa. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento dos disparos. Não houve feridos. Os bens foram restituídos pelos seguranças do estabelecimento, e o caso foi registrado pelo 11º DP, de Santo Amaro, que solicitou perícia ao local. A SSP-SP ainda informou que as investigações seguem para identificar os autores. Em nota, o SP Market informou que “segue colaborando com as autoridades competentes” e que o funcionamento da joalheria não será afetada.