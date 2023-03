Homem preso por arrastar criança pela orla da praia tem liberdade provisória concedida

A esquizofrenia é um transtorno mental psicótico em que a pessoa tem uma dissociação com a realidade manifestada em alucinações sensoriais

O homem que arrastou uma criança de 12 anos pela faixa de areia em Praia Grande, no litoral de São Paulo, tem diagnóstico de esquizofrenia e irá esperar o julgamento em liberdade. Karoline, sua irmã, será a responsável por ele, cuidando para que ele receba o tratamento para a doença.

A defesa do homem, o advogado Charles Cabral, explicou que ele está sendo medicado e acompanhado pelo setor de psiquiatria do Hospital do Servidor Público Estadual. No momento do ocorrido, o homem estava sozinho e provavelmente confundiu a criança com o filho dele, um menino da mesma idade.

A esquizofrenia é um transtorno mental psicótico em que a pessoa tem uma dissociação com a realidade manifestada em alucinações sensoriais (visual, auditiva, olfativa) e delírios. As alucinações são um tipo de ruptura da realidade que fazem com que a pessoa perceba um elemento irreal no cenário.