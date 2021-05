Homem preso em operação de Jacarezinho diz ter sido intimidado para não relatar tortura

Organizações de direitos humanos afirmaram que os relatos devem ser apurados e colocam em xeque a credibilidade da Polícia Civil

Um dos presos na operação da Polícia Civil na favela do Jacarezinho que matou 28 pessoas afirma ter sofrido intimidação para não relatar ter sido torturado por policiais. A informação foi dita em audiência de custódia.

Max Arthur Vasconcellos de Souza não era alvo de um dos 21 mandados de prisão, mas foi detido em flagrante. Ele conta que foi torturado por policiais no Instituto Médico Legal (IML). O juiz Antonio Luiz da Fonseca Lucchese perguntou então se ele havia relatado dessa maneira as agressões durante o exame de corpo de delito no IML. “Não. Como que relata? O cara lá dentro quase matando nós”, afirmou o preso.

Outro preso na operação, Marcos Vinicius Pereira Messias, foi perguntado pelo juiz se foi agredido. “Pô, eu tenho um pouquinho de medo de falar”, explicou. Ele é convencido a informar a conduta dos policiais e então revela ter sido golpeado com um fuzil. “Na minha cabeça, nos meus braços e nas costas”, detalhou.

O homem também é questionado se ficou com marcas da sessão de espancamento. “Fiquei. Nos braços, aqui e nas costas”, fala, enquanto aponta para as regiões feridas. No entanto, nada disso consta em seu laudo de corpo de delito. O perito legista André Luis dos Santos Medeiros afirma não ter identificado nenhuma lesão em Marcos Vinicius e diz não haver indícios de agressão.

No Rio, o IML é vinculado à Polícia Civil.

As informações sobre a audiência de custódia foram obtidas pelo portal UOL. Ao veículo, organizações de direitos humanos afirmaram que os relatos devem ser apurados. A advogada Nadine Borges, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB-RJ, avalia que o relato de intimidação dentro do IML durante um exame pericial coloca em xeque a isenção das provas técnicas na investigação sobre a operação no Jacarezinho.

“A comissão teve conhecimento de que havia agentes da Core [Coordenadoria de Recursos Especiais, unidade responsável por boa parte das mortes na operação] com entrada e saída livre no IML, e isso é inadmissível. A privacidade na hora do exame legal deve ser garantida, porque mesmo se houver risco de fuga, o policial pode aguardar no lado de fora da sala.”

“Apesar do caso ainda ser recente, já causa estranhamento esses elementos juntos: a baixa qualidade técnica dos laudos, que impedem a perícia, e o sigilo imposto pela Polícia Civil aos documentos. Tudo isso dificulta uma investigação independente. Isso pode eventualmente configurar fraude processual”, completa a advogada.