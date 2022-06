Homem morre baleado por passageiro após tentar assaltar ônibus no RJ

Já o passageiro ferido, identificado como Rodrigo Silva, 43, está em avaliação pela equipe médica e cirúrgica do hospital

Um homem foi morto por um passageiro ao tentar assaltar um ônibus, hoje, em Duque de Caxias (RJ). A Polícia Militar do Rio de Janeiro confirmou a ocorrência ao UOL e informou que outro suspeito fugiu após o crime.

Um passageiro ficou ferido e está em avaliação médica no Hospital Moacyr do Carmo, segundo a secretaria municipal de Saúde de Duque de Caxias.

Às 5h49, o suspeito de 26 anos deu entrada no hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em seguida. O passageiro autor do tiro estava armado. Depois da ação, ele fugiu levando também a arma do assaltante.

Já o passageiro ferido, identificado como Rodrigo Silva, 43, está em avaliação pela equipe médica e cirúrgica do hospital. Tanto ele como o suspeito foram levados à unidade de saúde pelo mesmo ônibus em que estavam.

O segundo suspeito acabou fugindo e a PM intensificou o policiamento na região para conseguir informações sobre a localização dele.