Homem foi preso com explosivos no centro de São Paulo

Depois de análise, que indicou se tratar de material realmente perigoso e de porte proibido, os explosivos foram desativados e apreendidos

Uma bolsa com explosivos que estava dentro de um carro foi encontrada e apreendida pela Polícia Civil no final da tarde da terça-feira, 14, na região central de São Paulo. Um homem peruano foi preso acusado de ser o dono do material.

“É emulsão, com tubos de choque, mas já (foi) neutralizado o perigo imediato”, afirmou o delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Artur Dian, em entrevista concedida à TV Bandeirantes quando o explosivo ainda estava sendo retirado do local.

Segundo a Polícia Civil, investigações indicaram que um homem estava transportando explosivos dentro de um carro. Ele foi monitorado e abordado quando o veículo chegava à esquina da avenida São João com a alameda Nothmann, em Santa Cecília (região central da capital), abaixo do Elevado Presidente João Goulart, conhecido como Minhocão. Vias no local foram interditadas. Era um peruano que transportava cinco quilos de explosivos. Depois de análise, que indicou se tratar de material realmente perigoso e de porte proibido, os explosivos foram desativados e apreendidos. O peruano foi encaminhado à delegacia e deve ficar detido. Por envolver estrangeiro, o caso deve passar à alçada da Polícia Federal.

Estadão Conteúdo