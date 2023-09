Homem é resgatado de trilha para transplante

As condições climáticas a 7,5 mil pés de altitude, numa região de bastante vento, dificultaram o resgate com o helicóptero

Um homem que estava havia nove anos na fila de espera por um transplante de rim recebeu no sábado a notificação de que finalmente havia aparecido um órgão compatível. Mas, naquele momento, ele percorria uma trilha pelo Parque Nacional da Serra dos Órgãos, na Região Serrana no Rio, a 2.200 metros de altitude.

O tempo para a descida por uma região de difícil acesso e o deslocamento até a Santa Casa de Juiz de Fora (MG), onde o rim estava, poderia inviabilizar o transplante. Mas o Corpo de Bombeiros do Rio entrou em ação.

“Começou ali uma corrida contra o tempo. O paciente estava em uma área remota e precisava chegar ao hospital em, no máximo, três horas”, disse o coronel Leandro Monteiro, secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ. “Cerca de 10 militares e duas aeronaves foram empenhados no salvamento.”

As condições climáticas a 7,5 mil pés de altitude, numa região de bastante vento, dificultaram o resgate com o helicóptero, mas no fim deu tudo certo. Ricardo Medeiros de Oliveira, de 48 anos, foi retirado da trilha da Pedra do Sino, entre Petrópolis e Teresópolis, e levado até Juiz de Fora em menos de duas horas. O transplante foi realizado e Oliveira se recupera da cirurgia.

