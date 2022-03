Homem é preso por suspeita de transmitir HIV de propósito a mulheres em GO

As investigações sobre o caso teriam começado há duas semanas, quando uma das vítimas de Leovaldo procurou a polícia com um teste

Um homem de 37 anos foi preso, na manhã desta segunda (21), na cidade de Pontalina (GO), por suspeita de infectar propositalmente pelo menos três mulheres com o vírus HIV. De acordo com a Polícia Civil, pelo menos seis mulheres teriam sido vítimas do suspeito, identificado como Leovaldo Francisco da Silva, desde 2019.

“Segundo as investigações, este indivíduo mantinha relações sexuais com essas mulheres sem o uso de preservativo e, deliberadamente, transmitia o vírus para as mesmas”, afirmou, em vídeo divulgado nas redes, o delegado responsável pelo caso, Leylton Barros.

As investigações sobre o caso teriam começado há duas semanas, quando uma das vítimas de Leovaldo procurou a polícia com um teste de HIV positivo narrando que tinha sido alertada por outras pessoas da cidade sobre a soropositividade do homem.

A PCGO divulgou fotos do suspeito com intuito de buscar por mais mulheres que possam ter sido vítimas dele. O crime em questão foi tipificado como lesão corporal gravíssima.

Das seis supostas vítimas, três já receberam resultado positivo para a presença do vírus e as demais esperam retorno de exames. O número total de pessoas envolvidas é desconhecido.

De acordo com as redes sociais de Leovaldo, ele trabalhava como vigilante na prefeitura de Pontalina.

A reportagem não conseguiu encontrar a defesa do suspeito até o momento. A Defensoria Pública não foi acionada. O espaço segue aberto para posicionamentos da defesa e será atualizado tão logo haja manifestação. Segundo o Tribunal de Justiça de Goiás, o caso corre em segredo de Justiça.

A Prefeitura de Pontalina também foi procurada, mas ainda não respondeu à reportagem.