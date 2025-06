Homem é preso por suspeita de homofobia e agressão em trem de São Paulo

BRUNO LUCCA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante neste domingo (8) em São Paulo sob suspeita de ter feito ofensas homofóbicas e agredido um casal gay.

O caso ocorreu na linha 9-esmeralda dos trens metropolitanos, por volta das 8h. Os namorados entraram num vagão abraçados e, segundo relataram à polícia, foram ofendidos por outro passageiro.

No boletim de ocorrência, as vítimas, ambas de 20 anos, afirmam terem sido ofendidos com palavras homofóbicas. O suspeito também teria feito ameaças contra o casal caso a mulher e a filha dele presenciassem alguma cena de afeto.

A segurança foi acionada pelo próprio suspeito, segundo a ViaMobilidade -concessionária responsável pela linha 9. Ele relatou aos seguranças estar incomodado e pediu a retirada do casal.

Segundo testemunhas, o homem continuou a proferir ofensas de cunho homofóbico. Por isso, a Polícia Militar foi chamada.

Todos os envolvidos foram retirados do vagão na estação Osasco e encaminhados ao 5º Distrito Policial da cidade, onde foi registrado boletim de ocorrência por homofobia e lesão corporal.

Um vídeo gravado no trem mostra o momento que o suspeito se nega a deixar o vagão. Os policiais então o carregam para fora. Antes de sair ele dá chutes contra uma das vítimas. Na delegacia, os ataques discriminatórios teriam continuado, segundo o boletim de ocorrência. Por isso, ele foi preso em flagrante.

O nome do homem detido não foi divulgado. A ViaMobilidade diz repudiar qualquer forma de discriminação e ter compromisso com o respeito e a segurança de todos os passageiros.