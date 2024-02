Homem é morto durante ensaio de escolas de samba no interior de SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Um homem de 22 anos foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (8) na Avenida Presidente Vargas, em Guaratinguetá (SP), onde acontecia um ensaio técnico de três escolas de samba.

A vítima saía de um bar na região, quando foi atingida, segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança de São Paulo).

Outro homem, também de 22 anos, sofreu uma tentativa de homicídio próximo à região. Ele foi alvejado no tórax e socorrido a um pronto-socorro, informou a pasta.

A Mocidade Alegre do Pedregulho, uma das três escolas de samba que se apresentaram na avenida, lamentou o ocorrido. “Para que o samba seja alegria, de fato, é necessário maior policiamento na área de concentração e dispersão. O que aconteceu no fim do nosso desfile, que não tinha nenhuma relação com nossa escola, assustou os componentes que estavam por perto”.

