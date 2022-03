Homem é atingido por estrutura derrubada pela chuva no Lollapalooza

Ele foi socorrido com sangramento, mas consciente, para receber atendimento médico na estrutura hospitalar do festival

Um homem foi atingido por uma estrutura metálica de aproximadamente três metros de altura nesta sexta-feira durante o Lollapalooza Brasil.

Ele foi socorrido com sangramento, mas consciente, para receber atendimento médico na estrutura hospitalar do festival, de acordo com o socorrista Fábio Jesus, que o atendeu.

A estrutura desabou assim que a chuva e a ventania se intensificaram nas proximidades do palco Adidas, perto também do palco Ônix. A peça fazia parte da ativação publicitária de uma marca.

A pancada de chuva que atingiu o Lollapalooza nesta sexta provocou ainda o adiamento de shows.

A organização do festival não se pronunciou sobre o acidente até a publicação deste texto.