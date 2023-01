Havan, de Luciano Hang, diz que virou alvo de fake news e não vai fechar empresa

O empresário ganhou fama e o apoio de bolsonaristas na internet nos últimos quatro anos divulgando o patriotismo verde-amarelo e criticando Lula e o PT

Joana Cunha

São paulo, SP

A rede Havan, do empresário bolsonarista Luciano Hang, divulgou comunicado nesta sexta-feira (13) dizendo que se tornou alvo de fake news na internet com informações falsas de que a empresa vai fechar.

“São falsas as informações que vêm sendo divulgadas nas redes sociais de que a Havan pretende encerrar as atividades. Seguimos trabalhando normalmente com nossos 22 mil colaboradores nas nossas 174 megalojas nos 23 estados brasileiros e Distrito Federal”, afirma a rede em nota.

O empresário ganhou fama e o apoio de bolsonaristas na internet nos últimos quatro anos divulgando o patriotismo verde-amarelo e criticando Lula e o PT.

Desde a semana passada, porém, quando Hang se posicionou publicamente desejando que o novo governo faça uma boa administração e repudiando o vandalismo em Brasília, o vento virou para o empresário nas redes sociais. O apelido de Veio da Havan, que ele assumiu com humor na internet foi transformado em Veio de Havana, em referência ao governo cubano atacado por bolsonaristas.