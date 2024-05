Grupo de mercados e Correios fecham parceria para armazenar doações para o RS

Os Correios e o Grupo Carrefour Brasil fecharam uma parceria para disponibilizar espaço em um antigo hipermercado em Porto Alegre (RS) para armazenar as doações arrecadadas para o estado, que enfrenta, desde o fim de abril, fortes chuvas e enchentes.

No total, são 90 carretas que começaram a chegar à capital gaúcha desde terça-feira (21), levando cerca de 1.800 toneladas de donativos, como água, roupas, itens da cesta básica, kits de higiene pessoal e de material de limpeza e ração para pets.

“Agradecemos imensamente o Grupo Carrefour Brasil pela parceria, essencial para que possamos deixar as doações o mais próximo possível do seu destino. O armazém da Sertório se soma a outros espaços dos Correios e dos governos federal, estadual e municipal utilizados pela nossa empresa para facilitar a logística de distribuição dos donativos”, afirma o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

“Neste momento tão difícil para a população gaúcha, entendemos que podemos colaborar em muitas frentes, por isso estamos constantemente em contato com as autoridades e organizações. Facilitar o acesso fará com que as doações cheguem mais rápido a quem mais precisa”, reforça Stéphane Maquaire, CEO do Grupo Carrefour Brasil.

Essa iniciativa soma-se a outras medidas do Grupo para apoiar e solidarizar-se à população gaúcha. Desde o dia 7 de maio, o Grupo congelou os preços de todos os seus produtos em todas as lojas no Rio Grande do Sul. A medida é válida, até 31 de maio, para todas as bandeiras da companhia no estado: Carrefour, Atacadão, Sam’s Club e Nacional. Outra ação é em parceria com a ONG Ação da Cidadania, onde em lojas do Grupo Carrefour Brasil no Rio Grande do Sul se tornaram pontos de arrecadação voluntária (alimentos não-perecíveis, kits de higiene pessoal e materiais de limpeza). As doações são até o dia 24/05 nos endereços das lojas que estão no link.

A companhia também doou 500 mil quilos, que equivalem a 50 mil cestas básicas, em alimentos, água e produtos de higiene para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Os itens doados têm como destino prioritariamente à Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul e organizações sociais locais do estado, que estão atendendo as vítimas e distribuindo os mantimentos.