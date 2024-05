Grêmio e Operário empatam sem gols em jogo morno pela Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Com um time misto, o Grêmio fez um jogo de pouca inspiração contra o Operário-PR nesta terça-feira (30), em Ponta Grossa, encerrado em um empate em 0 a 0. A partida foi válida pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O empate deixa o confronto aberto para a partida de volta, em 22 de maio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Antes disso, no entanto, o Grêmio voltará as atenções ao Brasileiro, em que terá o Criciúma pela frente no próximo domingo (5), às 16h.

Já o Operário voltará a jogar no próximo sábado (4), com o Vila Nova. As equipes se enfrentam em Goiânia, às 18h (de Brasília), pela Série B do Brasileirão.

COMO FOI O JOGO

Mesmo sem ficar com a bola, o Grêmio foi mais perigoso no primeiro tempo. Enquanto o Operário tinha dificuldades para criar chances reais, apesar de ter maior posse de bola, os tricolores chegaram com perigo algumas vezes durante a etapa inicial.

Nos minutos finais, os comandados de Renato Portaluppi marcaram maior presença na área adversária, mas não conseguiram abrir o placar.

Renato mexeu, mas o Grêmio não melhorou no segundo tempo. O Operário continuou a controlar a posse de bola e criou a melhor chance do jogo. Nos minutos finais, o ritmo do jogo caiu muito e o empate sem gols se manteve até o fim.