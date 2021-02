Governo do Acre irá construir mais abrigos para pessoas afetadas por inundações

Os serviços deverão ser executados em 90 dias e, após este período, o imóvel deve ser devolvido

Governo do Acre construirá abrigos provisórios para pessoas afetadas pelas enchentes. Os abrigos, que serão construídos na capital Rio Branco, já beneficiaram 120 pessoas na região e deve alcançar 400 cidadãos.

Os serviços deverão ser executados em 90 dias e, após este período, o imóvel, que é da União, deverá ser devolvido. As obras ficam condicionadas ao cumprimento rigoroso de recomendações técnicas e ambientais, aprovações de projetos, pagamentos de taxas e alvarás dos órgãos pertinentes, assim como qualquer exigência complementar necessária à legalidade da construção.

De acordo com o secretário de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, Mauro Filho, um dos objetivos da SPU é que os imóveis da União possam contribuir para o atendimento de políticas públicas. “Temos muitos imóveis que estão sem uso e que podem atender às necessidades dos cidadãos, que são os donos deste patrimônio. Neste caso específico, as pessoas afetadas terão um local seguro para ficar enquanto perdurar o estado de inundação do rio”, destaca.

