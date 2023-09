Governo do RS decreta calamidade pública após ciclone, que deixou ao menos 39 mortos

Obras que estão sendo realizadas na BR-116, por exemplo, serão paralisadas e todo material será utilizado para reconstrução das cidades. O governador também defendeu o serviço de alertas meteorológicos antecipados às regiões. “Estou seguro de que todo esforço possível de ser feito foi feito”, disse.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), assinou na quarta-feira, 6, decreto que declara estado de calamidade pública nos municípios afetados pela passagem de um ciclone extratropical que deixou ao menos 39 mortes no Estado, conforme a contagem mais recente. A situação possibilita compras e obras públicas emergenciais, além de garantir formalizações para o recebimento de recursos federais.

Uma das cidades mais atingidas é Encantado, no Vale do Taquari. O transbordamento do Rio Taquari deixou um rastro de destruição, inundando praticamente todo o município, que tem 23 mil habitantes.

Até o momento, o número de desalojados chega a 4.500 pessoas, que foram obrigados a deixar suas residências em busca de abrigo temporário em casas de amigos ou parentes, de acordo com a Defesa Civil. Além disso, 1.090 pessoas estão desabrigadas, tendo perdido suas residências devido à força das águas. Essas pessoas recebem abrigo no Parque João Batista Marcheze, além de alimentação três vezes ao dia, colchões, cobertores e agasalhos

Equipes de bombeiros e voluntários estão mobilizadas para prestar assistência às vítimas. Há relatos de muitas pessoas desaparecidas ainda.

“O objetivo das ações da Brigada Militar é proteger a comunidade que está vulnerável e garantir a segurança nos pontos de entrega e coleta de produtos perecíveis, roupas, colchões e agasalhados. Também estamos aqui para proteger as residências e vigiar o comércio para evitar saques de vândalos oportunistas”, disse o coronel Cláudio de Azevedo Goggia, comandante do Comando de Choque da Brigada Militar de Porto Alegre.

Preocupado com a magnitude da tragédia, o prefeito de Encantado, Jonas Calvi (PSDB), destaca a necessidade de apoio emergencial para a cidade. “Na manhã desta quinta-feira, 7, começaremos os trabalhos de limpeza das ruas e avenidas do município, e assim podemos ter acesso aos locais mais atingidos, como o bairro Porto XV. Nesse local, máquinas do Exército irão fazer a limpeza da região”, disse.

A tradicional ponte de ferro que liga Farroupilha a Nova Roma do Sul foi destruída após o transbordamento do Rio das Antas, conforme o governo estadual. Nas redes sociais, internautas demonstraram apreensão, diante da destruição da estrutura provocada pela força das águas.

“A ponte do Rio das Antas, lá perto de onde nasci, tinha 22 metros de altura. Eu andei muitas vezes nesta ponte. Quando eu vi o vídeo da água arrancando a ponte inteira, eu fiquei apavorado”, disse o internauta Isaac Schrarstzhaupt.

“Enfrentamos a maior adversidade já testemunhada por nossa querida comunidade, com a triste notícia da destruição de nossa ponte devido às enchentes do Rio das Antas. Neste momento de desafio, é importante lembrar que a história de Nova Roma do Sul foi forjada com trabalho árduo, esforço incansável e uma resiliência inabalável”, afirmou Douglas Favero Pasuch, prefeito de Nova Roma do Sul.

Pasuch disse que o governo estadual assegurou que não medirá esforços para auxiliar o município na reconstrução da ponte. “Unidos, superaremos este desafio e emergiremos ainda mais fortes”, acrescentou o prefeito de Nova Roma do Sul.

Muçum, cidade de quase 5 mil habitantes no interior gaúcho, está tomada por lama, caminhões e

retroescavadeiras, após a passagem do ciclone que causou a maior tragédia climática da história do

Rio Grande do Sul. O município teve o maior número de mortes – 14 das 39 confirmadas no Estado.

Entre os moradores, os relatos são de quem foi salvo por pouco, ao se abrigar no telhado ou sair

carregado pelos vizinhos.

O representante André Zeni, de 54 anos, estava no início da tarde na casa dos sogros, que têm 82 e

83 anos. “Quando a água começou a levantar, os vizinhos vieram socorrer. Se não, estavam na lista

de desaparecidos”, diz ele sobre a noite de segunda-feira, 6. “Derrubaram o portão dos fundos.

Vieram aqui e carregaram os dois no colo. A locomoção deles é difícil, são idosos”, continua.

Muçum ficou com 80% do território alagado – o cenário pelas ruas se assemelha ao de um terremoto.

Segundo Zeni, a cidade e Roca Sales, onde nove morreram, foram “dizimadas”. Ele e mais oito

voluntários faziam a limpeza do imóvel para que os idosos possam voltar nos próximos dias.

Só moradores, autoridades e a imprensa estão autorizados a ingressar na cidade. Voluntários também

podem entrar, se forem ajudar na limpeza. Se for para a entrega de doações, os grupos deixam o

material na entrada do município. A demanda maior não é por alimento e água, mas por materiais de

limpeza e de higiene pessoal.

Diversos trechos de rodovias do RS ainda estão bloqueados devido às chuvas dos últimos dias

Conforme balanço do governo estadual divulgado no fim da tarde da quarta-feira, 6, ao menos 18 rodovias ainda apresentavam bloqueios totais ou parciais, entre elas a ERS-448, com interdição total entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, na altura do km 37.

Trabalho voluntário

Um grupo de ciclistas de Encantado uniu forças para ajudar as vítimas das fortes enchentes. Com o

dinheiro arrecadado, compraram cem cestas básicas.

“Serão destinadas não apenas às famílias afetadas em Encantado, mas também aos desabrigados e

desalojados das cidades vizinhas, como Muçum e Roca Sales”, disse Rober Gonzatti, empresário,

ciclista, de 51 anos.

Produção de alimentos também é afetada

O ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul neste semana paralisou parte da atividade de produção de

alimentos na região. A Companhia Minuano de Alimentos – uma das principais empresas produtoras de

carnes de aves do País – informou que as suas unidades produtivas localizadas nas cidades de

Arroio do Meio (onde fica uma planta de embutidos) e Lajeado (abatedouro) foram atingidas pela

enchente.

A produção de embutidos foi paralisada pela elevação atípica das águas, e a retomada das atividades dependerá da reparação dos danos, ainda sem data definida. Já a unidade de Lajeado está organizada para retomar o abate nesta semana, ainda que de forma reduzida.

“A companhia vem empenhando esforços para retomar a produção nas unidades com maior brevidade, ao mesmo tempo em que presta auxílio aos seus funcionários e à comunidade em geral, nesta situação de grande tristeza para a região”, afirmou, em comunicado.

“Ainda não foi possível identificar totalmente os danos causados, nem mesmo determinar a previsão de retomada integral das atividades produtivas, especialmente na Fábrica de Embutidos, motivo pelo qual ainda não é possível avaliar os prejuízos financeiros”, completou o grupo.

Mais chuvas

Depois da passagem do ciclone, temporais devem atingir novamente o Estado. Para sexta-feira, 8, espera-se a formação de uma nova frente fria que vai espalhar ainda mais a chuva sobre o Sul do País. A chuva deve ser mais frequente e volumosa sobre as áreas de serra e planalto. As outras regiões podem até registrar alguns períodos com a presença do sol, ao longo do dia.

O avanço desta nova frente fria vai potencializar a instabilidade e provocar acumulados de chuva de até 100 mm em parte do Rio Grande do Sul, podendo atingir as mesmas áreas impactadas pela chuva dos últimos dias, de acordo com o Inmet.

“Diante disso, o Inmet alerta a população para a importância de acompanhar as atualizações da previsão do tempo e dos avisos meteorológicos especiais nos próximos dias, além de seguir as recomendações da Defesa Civil Nacional”, acrescenta o instituto

No sábado, 9, a previsão é de diminuição da nebulosidade da chuva no centro-oeste sul do Rio Grande do Sul.

“Na fronteira com o Uruguai e no litoral sul nem deve chover. No entanto, a Grande Porto Alegre, a serra e o planalto e também o litoral norte do Rio Grande do Sul vão passar o sábado com predomínio de céu nublado e chuva, que pode ser forte em alguns momentos”, afirma a Climatempo.

Com o afastamento da frente fria, no domingo, 10, a previsão é de que o sol já reapareça até com força sobre todo o Rio Grande do Sul. Mesmo assim, algumas pancadas de chuva com raios podem voltar a ocorrer no período da tarde e da noite na região central e oeste do Estado.

Estadão conteúdo